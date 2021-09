Rinden homenaje a Don Antonio Gutiérrez

NUEVA ROSITA, COAH.- El Gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solis, inauguró el Centro de Formación y Documentación "Don Antonio Gutiérrez Garza" ubicado en la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera.

La obra que rinde homenaje póstumo a uno de los más grandes comerciantes y benefactores de la región, se realizó con una inversión de 22 millones de pesos y será de gran utilidad para los estudiantes.

El gobernador aprovechó su discurso para destacar que el legado de Don Antonio Gutiérrez sigue vivo: "Su trabajo, su esfuerzo, su enseñanza, están presentes en todos nosotros, sin olvidar que siempre mantuvo su mano solidaria y de amor por Coahuila", manifestó.

Al hacer uso de la palabra, César Gutiérrez Salinas, agradeció al Gobierno de Coahuila por el reconocimiento a su padre quien sigue presente en el corazón de su familia, sus empleados y de todos quienes lo conocieron.

Posteriormente el Gobernador del Estado, acompañado por funcionarios de su gabinete, inauguraron las letras monumentales de bienvenida de la Villa de San Juan de Sabinas, tierra natal de don Antonio, la que precisamente celebrara 155 años de fundación el próximo 24 de noviembre.

Por su parte el rector de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera Sergio Villarreal Cárdenas, agradeció la visita al Gobernador de Coahuila y destacó la inversión para contar con el Centro de Formación y Documentación, "Don Antonio Gutiérrez Garza".

"Cuatro millones de pesos se invirtieron en equipo y mobiliario y 18 millones para la construcción del edificio, donde acudirán alumnos de forma híbrida", puntualizó.

El Gobernador del Estado, destacó que no se dará un paso atrás para que la educación en Coahuila no se detenga e invitó a los estudiantes a no bajar la guardia.

AGRADECEN RECONOCIMIENTO A DON ANTONIO GUTIÉRREZ

Al término del evento la familia Gutiérrez Salinas expresó:

"Hoy es un día de mucha emoción y mucho gozo, presenciar el legado de nuestro padre, agradecemos la distinción del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y a la gestión del Ingeniero Sergio Villarreal".

"La familia Gutiérrez Salinas estamos más que agradecidos por este reconocimiento y nos inspira y motiva a seguir con la generosidad y apoyo a la educación de nuestro estado".