Roba menor dinero de beca a abuelito

NUEVA ROSITA, COAH.- Más de seis mil pesos fue el botín que sustrajeron amantes de lo ajeno de un domicilio que se ubica a espaldas de la escuela primaria Manuel Acuña, presuntamente un menor de edad está involucrado en estos hechos.



El afectado Jorge Alvarado Torres quien se dedica a la venta de frituras y golosinas, dijo que la cantidad sustraída es del apoyo federal que recibió recientemente, la cual la tenia guardada bajo llave.

"Al negocio acudió un menor de edad que yo conozco, me pregunto que a qué horas me iba a vender mi mercancía y le dije el horario y que regresaba después de las tres de la tarde, cuál fue mi sorpresa que al llegar a mi casa me percaté que me habían robado el dinero".

De inmediato sospecho del menor que vive cerca de su domicilio por las preguntas que le hizo, así que acudió al ministerio público con la intención de presentar la denuncia y señalar como presunto responsable a su vecino.

La querella terminó en intención, para empezar el titular de la dependencia le comentó que tenía que presentar un testigo donde el menor le había hecho la serie de preguntas, además que tenía que ir a Sabinas con el encargado de la PRONNIF para que lo orientaran sobre el particular.

Ante esta serie de obstáculos se dirigió con la abuela del menor con la intención de que le reparara el daño y no hubo eco a su petición "la policía quiere que les ponga en charola de plata a los delincuentes, entonces para que están ellos se supone que están para resolver los robos pero en mi caso no fue así". Dijo molesto el entrevistado.