Saquean a 2 escuelas en Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Durante el período vacacional que está por concluir, dos escuelas de la localidad fueron visitadas por los amantes de lo ajeno que además de robar objetos de valor causaron daños en las aulas escolares.

El primer robo se registró el pasado mes de julio en la escuela primaria Ignacio Zaragoza que fuera perpetrado por varios menores de edad lograron sustraer varios aparatos electrónicos así mismo ocasionaron daños en la estructura de los salones.

Los menores de edad al observar la presencia de los elementos de seguridad pública, trataron de huir dejando abandonados los artículos durante su carrera, de nada les valió fueron detenidos y consignados ante las instancias correspondientes.

Francisco Alberto Garza Sifuentes, Director del Mando Único señaló que gracias a la oportuna intervención de los vecinos impidieron que los amantes de lo ajeno robaran en otro plantel educativo ya que avisaron oportunamente a la dirección de seguridad pública que de inmediato los policías se desplazaron al lugar.

Aseguró el entrevistado que los rondines de vigilancia continuarán hasta que concluya el período vacacional de verano para evitar que se registren robos en las instituciones educativas que se ubican en el municipio de San Juan de Sabinas.