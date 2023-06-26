Saquean alemanes piezas fosilizadas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un saqueo desmedido de piezas fosilizadas que datan de hace millones de años, se han extraído durante décadas del Pueblo Mágico de Múzquiz.

De esto ya hay denuncias interpuestas inclusive el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene conocimiento de ello, informó el ingeniero Héctor Porras Múzquiz, director del Museo de Paleontología de Múzquiz.

Señaló que son investigadores alemanes los que al ingresar a Coahuila y asentarse en esta ciudad se adentran en las canteras y lugares protegidos del Pueblo Mágico para extraer todo tipo de piezas.

Mencionó que desde hace 18 o 20 años comenzó este desmedido saqueo sin embargo se ha acrecentado a últimas fechas de lo cual se tienen las pruebas correspondientes.

El tráfico de piezas no solamente en Coahuila sino también en el Estado de Nuevo León se realiza de una manera muy descarada lo cual tiene que parar, destacó el entrevistado.

Añadió que esto no puede seguir así por lo cual las autoridades competentes deben de actuar en consecuencia agregando que entre el material que ha sido saqueado destacan fósiles de reptiles marinos, tortugas, caracoles, peces, etc.

El funcionario municipal agregó que anteriormente le tocó ver que el material lo extraían en contenedores ante lo cual esperan que estos investigadores ya no visiten el Municipio de Múzquiz pues con una desfachatez total quieren hacer y deshacer.