Se ampara Tania Flores y 5 ex funcionarios más

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Seis exfuncionarios de la administración pública municipal 2022-2024, junto con la exalcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra, han obtenido amparos judiciales ante una posible demanda judicial que podría ser emitido por un juez penal de la Fiscalía Anticorrupción.

Esta medida preventiva busca proteger a los ex colaboradores y, a la propia edil del ayuntamiento que recién concluyó su mandato, de cualquier acción legal inmediata.

Un órgano jurisdiccional en materia penal del Distrito Judicial con sede en Sabinas concedió los amparos a Flores Guerra, así como a Oscar Fernando Almaguer Espinoza, quien fungía como contralor; Damiana Wendolyne Galindo Morales; Evelyn Yanet Flores Velázquez, ex tesorera; Víctor Manuel Hernández Obregón, ex secretario del ayuntamiento y Eduardo Ramón Aguirre, ambos ex tesoreros del ayuntamiento durante la gestión de la exalcaldesa del Pueblo Mágico de Múzquiz.

El trámite de los ampararos fue solicitado por el licenciado David Rangel, quien presentó las solicitudes ante la autoridad competente, de acuerdo a información que trascendió en redes sociales por la ciudadana Mónica Escalera Mendoza.

Cada uno de los amparos fue concedido por la cantidad de 57 mil pesos, garantizando así una protección temporal para los exfuncionarios mientras se resuelven investigaciones en curso.

El trámite de estos amparos judiciales, ha generado diversas reacciones entre la comunidad del municipio de Múzquiz por lo cual, se espera que, en los próximos días, se den a conocer más detalles sobre las posibles acciones legales que podrían surgir contra ex funcionarios de la pasada administración municipal.