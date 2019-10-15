Se atraviesa al paso de camión

NUEVA ROSITA, COAH.- Cuantiosos daños materiales arrojó un accidente automovilístico registrado sobre la carretera Federal 57 a la altura de la colonia Maseca, cuando la conductora de una unidad Ford Explorer se atravesó y terminó impactada por el chofer de un camión.

La mujer fue atendida por los bomberos.

Juanita Aracely Arévalo Rodríguez de 55 años de edad, conductora de la unidad Explorer se atravesó al camión transportador de abarrotes el cual era tripulado por Carlos Villa Montoya de 39 años de edad.

La mujer presentaba una crisis nerviosa que fue atendida por los paramédicos del cuerpo de bomberos, la cual fue trasladada a la clínica 24 del Seguro Social para su atención médica.

Aparentemente Arévalo Rodríguez no presentaba lesión alguna, pero de cualquier manera la trasladaron a la clínica para que fuera valorada por los médicos del área de urgencias.

Los daños que presentó la Explorer en la parte frontal son cuantiosos, los elementos de la Policía Federal de caminos llegaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de los mismos.