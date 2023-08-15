Se desploman deportaciones

Luego de que el Instituto Nacional de Migración reportó cifras récord en los últimos años por procesos de deportación en contra de personas extranjeras en situación irregular, este año, estos procedimientos han disminuido hasta en un 50 por ciento.

De acuerdo con los datos presentados por el INM ante la Unidad de Política Migratoria, entre enero y junio de este año, la autoridad migratoria ha deportado mil 637 personas extranjeras desde Coahuila.

Ante ello se reportó una disminución de 48 por ciento en comparación del mismo periodo del año pasado, cuando el INM reportó tres mil 193 deportaciones de personas.

Asimismo, en este 2023, el 89 por ciento de los casos de personas que han sido deportadas, corresponde a personas centroamericanas, principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Además, existen otros 105 retornos de personas de Venezuela, 46 de Ecuador, y otros casos como Cuba, República Dominicana, Haití y una persona de España.

Los procesos de deportación han sido tan bajos en este año, que incluso en abril y en junio, se registraron únicamente cuatro y seis deportaciones, de las 790 y 290 que se registraron en esos mismos meses el año pasado.

Al respecto, la Unidad también dio a conocer que durante este mismo período, el INM ha otorgado poco más de 250 tarjetas de visitante por razones humanitarias que han sido expedidas y solicitadas desde Coahuila.

Estas cifras coinciden con el fin del Título 42, la norma norteamericana que se había mantenido como el centro de su política migratoria, tras su conclusión, los flujos migratorios se redujeron ante la incertidumbre de lo que ahora afrontarían.