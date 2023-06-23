Se “embarra” en El Aguacate

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un accidente por alcance se registró sobre la calle Francisco I. Madero esquina con Francisco Murguía del barrio El Aguacate.
El presunto responsable se identificó con el nombre de Darío Magdaleno Oñate de 29 años de edad domiciliado en calle Abelardo Menchaca, Número 502, de oficio minero.
Esta persona conducía una camioneta Chevrolet Silverado, color gris, modelo 2007 con placas de circulación ET2284B impactándose por alcance contra un vehículo Chevrolet Aveo, color azul, modelo 2015.
El automóvil lo conducía una profesora de nombre Perla Patricia de 46 años de edad, domiciliada en calle Francisco Murguía, Número 501 del barrio El Aguacate.
Ambas partes llegaron a un convenio de reparación de daños, tras estos hechos donde por fortuna no resultaron personas lesionadas, informaron en la demarcación.