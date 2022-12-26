Se incendian 2 viviendas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Dos viviendas terminaron incendiadas en diferentes circunstancias donde por fortuna no resultaron personas heridas, informó a LA VOZ el director de Protección Civil Municipal, Gustavo Vázquez Zapata.

El primer siniestro se registró en un domicilio situado sobre la calle Victoria en la colonia Fonasol, los moradores no se encontraban en el hogar, destacando la autoridad que posiblemente un corto circuito generó el fuego, registrándose pérdidas leves en enseres domésticos.

Posteriormente ayer por la tarde otro conato sobrevino en un inmueble ubicado en la calle Ciruelos, Número 821 de la colonia Las Frutas en Palaú, desplazándose al lugar, elementos de bomberos de dicho mineral y Personal de Protección Civil.

Fue el ciudadano Francisco Piña Alvarado de 45 años de edad quien indicó que las llamaradas se expandieron a causa de una fogata que tenía encendida cerca de la puerta principal de acceso a la casa-habitación donde había acumulación de ropa.

Cabe señalar, en ambos incidentes, no resultaron personas heridas, destacó la autoridad.