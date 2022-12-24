Se lesiona albañil su mano izquierda

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con la mano izquierda severamente lesionada terminó un joven habitante de San José del Aura, al sufrir un percance cuando le cayó encima una pala al trabajar de albañil.

Acompañado de su señora madre de nombre Rosa, el ciudadano arribó al Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina” para recibir atención médica.

Mencionó el paciente que espera recuperarse puesto que es severo el daño que presenta en una de las extremidades superiores, sin embargo, añadió afortunadamente recibimos pronta atención en el hospital.

La mujer por su parte comentó que pasarían la navidad en casa conviviendo en familia, pero, agregó lo que me preocupa ahorita es la salud de mi hijo ante lo cual le pido a Dios que nos ayude a salir adelante.

Agregó que Víctor de 22 años de edad se encontraba laborando en la obra cuando se lesionó al caerle encima una pala sin imaginarse que su salud se complicaría.

Cabe señalar en el hospital habrán de laborar de forma normal durante estas fiestas navideñas, lo anterior, para atender cualquier caso de emergencia.