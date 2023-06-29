Se lo lleva el tren y arde en Múzquiz

Estación Barroterán, Mpio. De Múzquiz, Coah.-Vivo de milagro resultó el chofer de un tractocamión que fue embestido por una locomotora en el cruce de vías ubicado a la altura del kilómetro 7 de la carretera estatal 22; luego del accidente la unidad se incendió en su totalidad y quedó convertida en chatarra.

El accidente ocurrió poco antes de las 10 de la mañana de este jueves en estación Barroterán, tramo Villa Esperanzas, cuando el conductor del trailer Kenworth, blanco y gris, modelo 2015 y placas 989EW5, circulaba de sur a norte con destino a la cabecera de Múzquiz.

Al no respetar el paso del ferrocarril, la unidad que transportaba varita, fue embestida dramáticamente y arrastrado varias decenas de metros antes de quedar sobre su costado derecho y comenzar a incendiarse.

El conductor del trailer de nombre Fernando Garza Islas de 49 años de edad, con domicilio en la calle Manzanos 115 de la colonia Rincón de Santa Rosa, en Apodaca, Nuevo León, milagrosamente logró salir resultando ileso y sin ningún rasguño.

El accidente causó gran alarma en la comunidad, y entre las decenas de migrantes venezolanos que viajaban de polisones en el tren que se dirigía a la frontera norte de Piedras Negras transportando vehículos nuevos.

Elementos de Bomberos de Palaú, acudieron rápidamente al lugar del accidente para sofocar las llamas, pero nada pudieron hacer por el tractocamión que quedó reducido prácticamente a cenizas.