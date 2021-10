Se niega a recibir 3 vacunas

NUEVA ROSITA, COAH. Por un error de las Servidoras de la Nación, María Guadalupe Hernández Soto recibirá por tercera ocasión la vacuna anticovid de diferentes laboratorios, la mujer se niega a recibir el refuerzo ya que teme por su vida.

Relató la entrevistada que en marzo recibió la primera dosis del laboratorio Sinovac que les aplicaron a los adultos mayores, las Servidoras de la Nación no registraron en su carnet de la cita que ya había sido vacunada.

Por motivos de salud, no acudió a recibir el refuerzo, así que en agosto acudió al módulo de vacunación ubicado en la escuela primaria Ignacio Zaragoza para solicitar información sobre el particular.

Las responsables del módulo de vacunación, le recomendaron que se la aplicara, la cual registrarían como primera dosis del laboratorio AstraZeneca, y por temor al contagio accedió.

Para diciembre recibirá la tercera dosis, es el deseo de la sexagenaria ya no aplicarse la vacuna por temor a complicaciones de salud posteriores a la dosis, agregó la entrevistada que no se percató que no le registraron en su folio, cuando acudió por primera vez.