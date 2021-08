Se recuperan madre e hija atropelladas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Agradecida con Dios principalmente y con la ciudadanía de la Región Carbonífera que en todo momento le brindó ayuda económica para solventar gastos que generaron su recuperación y la de su pequeña hija tras el accidente que sufrieron al ser arrolladas por un ebrio conductor al volante, así se mostró ayer Karina Rocha al convalecer en su hogar tras ser dadas de alta el 29 de julio en el IMSS de la ciudad de Piedras Negras.

En cama, inmovilizada prácticamente de pies a cabeza pues presenta fractura de cadera, de pierna izquierda, además de la cesárea que le fue realizada tras perder a su bebita de 6 meses de gestación, Karina menciona que siente una profunda tristeza al verse en dichas condiciones y no puede perdonar al joven que en estado de embriagues ocasionó el accidente cambiándole totalmente la vida a ella y, a los integrantes de su familia.

"Sé que tengo mucho que agradecerle a Dios porque me permitió seguir con vida al igual que a mi hija, pero, no quiero verme así, cuanto anhelo estar bien y poder llevar al parque a mis dos niñas", mencionó.

Dijo que luego de ser sometida también a una operación quirúrgica de cráneo, dentro de 3 meses más habrán de realizarle una segunda operación pues le colocarán una placa en su cabeza.

"Hay la llevo más o menos, un poco adolorida pero muy agradecida con todo mi pueblito de Múzquiz, gracias por todo su apoyo y oraciones, ya que en realidad me hacen mucha falta porque de repente me quiero dejar caer de la tristeza de seguir aquí acostada", dijo.

Mencionó que tiene programada una cita médica dentro de mes y medio, "Ahí me van a valorar para determinar si me retiran unos fierros que me colocaron en la cadera", expresó la madre de familia que expresa esta situación no se la desea a nadie.