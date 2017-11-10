Se registra ausentismo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Debido al cambio de clima que estamos pasando se vio un poco disminuida la asistencia de los alumnos de nuestro plantel educativo, pero a pesar de ello tenemos suficiente asistencia para continuar con nuestra labor, informó Isaura Elvira Bermea Suárez directora del Cam # 18 de Múzquiz.

Contamos gracias a dios con trasporte escolar para nuestros alumnos que nos brinda Transportes Múzquiz-Rosita, desde temprano hace el recorrido por los alumnos todos los días hasta nuestra la institución.

Afortunadamente el trasporte que se les brinda no les está generando un gasto para la familia ya que por parte de lo que es la Presidencia Municipal y Fundación Gutiérrez nos dan una aportación para hacer el pago, sabemos que pronto terminará esta administración a la cual agradezco todo el apoyo que nos han brindado, esperando que en la próxima administración continúe estos beneficios que más que nada es para los alumnos.

Por otra parte la directora Bermea Suárez indico que se encuentran en un periodo de limpieza dentro de la escuela y aprovecho para agradecer a las dependencias de Ecología y la Semarnat, que nos vinieron a apoyar en la misma.