Se registran candidatas a Reina de Feria

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Son 9 las jovencitas que se inscribieron como candidatas para participar en el certamen de belleza donde se elegirá a la Reina de la Feria Santa Rosa de Lima 2023.

Lo anterior fue informado por Damiana Galindo, coordinadora del comité de reinado, manifestando que la elección de la soberana de las fiestas grandes del Municipio de Múzquiz será a la suerte.

Destacó que las participantes de entre 16 y 24 años de edad tienen aptitudes para participar en dicho evento destacando que en esta ocasión se obtuvo importante participación de los minerales que forman parte del Pueblo Mágico de Múzquiz.

El certamen se realizará en 3 etapas, iniciando el domingo 13 de agosto con la presentación de las concursantes, teniendo como escenario el parque lineal de esta ciudad, posteriormente el segundo evento se efectuará en la plaza Hidalgo del centro histórico de Múzquiz y el cómputo final en la inauguración de la Feria Santa Rosa donde se llevará a cabo la coronación de la futura reina.

La funcionaria destacó que es de suma importancia, las participantes acudan a cada uno de los eventos que se efectúen sobre todo para estar bien preparadas al ser instruidas por Rogelio Lira destacado representantes de certámenes de belleza a nivel estatal, nacional e internacional.