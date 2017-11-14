Se salva de milagro

NUEVA ROSITA, COAH.- Un joven automovilista salvó su vida de milagro al protagonizar una volcadura que se registró la mañana de ayer sobre el kilómetro 29 de la autopista Premier con dirección Nueva Rosita-Allende.

Se trata de Emmanuel de Jesús Ortiz Campos originario de Frontera, Coahuila, el cual tenía como destino llegar a Allende, Coahuila de acuerdo a la información que proporcionó a las autoridades de rescate que arribaron al perímetro.

Desafortunadamente la avería en uno de los neumáticos lo hizo perder el control del volante, sobreviniendo así la volcadura de automóvil Mitsubishi Lancerm de color gris, modelo 2008, con placas de circulación FKF-6867 del estado de Coahuila.

Fueron paramédicos de la benemérita Cruz Roja Mexicana delegación Sabinas, quienes brindaron los primeros auxilios médicos a la víctima para después trasladarla a la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad, donde quedó internado bajo estricta observación médica.