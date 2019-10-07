Se someterán 4 a cirugía bariátrica

NUEVA ROSITA, COAH.- Tres varones y una mujer de la Región Carbonífera son candidatos a someterse a cirugías bariátricas dentro del programa “ Cambiando Vidas” instrumentado por el Gobierno de Coahuila.

Las cirugías se llevarán a cabo próximamente en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría Sánchez de la ciudad de Piedras Negras, la Jurisdicción Sanitaria de esa localidad apoyará a los pacientes que serán operados.

David Alejandro Mussi Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, número 3 señaló que es un esfuerzo del Gobierno de Coahuila reforzar la reingeniería de servicios en materia de salud para que las familias tengan una mejor calidad de vida.

Los cuatro candidatos a cirugía bariátrica acudieron inicialmente a Uneme Metabólica de esta localidad donde se comprometieron voluntariamente a bajar el diez por ciento de su peso corporal.

Los aspirantes que cumplieron con estos requisitos ya fueron programados para las cirugías bariátricas, destacó que no es cuestión de estética sino para que tengan una mejor calidad de vida.