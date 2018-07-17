Se van los 4 al penal

SABINAS, COAHUILA.- Agentes del ministerio público lograron acreditar todos los elementos del delito de homicidio doloso cometido con premeditación alevosía y brutal ferocidad de la señora Rosa María Rodríguez Jiménez a los cuatro jóvenes indiciados, durante la audiencia de vinculación a proceso llevada a cabo ante el juez de control.

Trasladan al CERESO de Piedras Negras a los cuatro jóvenes acusados del homicidio de la señora Rosa María Rodríguez Jiménez.

Fue ayer lunes en punto de las 09:30 horas, cuando se reanudó la audiencia en el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, contra los cuatro jóvenes. Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa no logró su propósito para evitar que los imputados fueran vinculados a proceso penal, por la falta de argumentos suficientes que demostraran que el día y hora señalada del homicidio de la vecina de la Colonia Sarabia, se encontraban en un lugar distinto.

Ante tales circunstancias, la juez de control determinó la vinculación a proceso penal de los imputados y dictó el inicio de la investigación complementaria. Mientras continúa el proceso de investigación, los cuatro jóvenes serán trasladados al Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, esperando las fechas en que se realizarán las audiencias complementarias.