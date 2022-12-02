Será Covid-19 otra enfermedad más

SABINAS, COAHUILA.- Al afirmar que el Covid 19 se quedará como una enfermedad más en temporada invernal el doctor Jesús A. Z´ Cruz, que la gente no debe bajar la guardia en cuanto al uso de cubre bocas y lavarse constantemente las manos, así como mantener la distancia.

Señaló que estará presente todo el invierno y en cuanto a las personas adultas que ya se pusieron las cuatro vacunas, solo están protegidas en el sentido de que si les da la enfermedad no les afectará tanto que tengan que hospitalizarse.

Manifestó que cada invierno tenemos la presencia de rotavirus que se presenta más en menores y de la influenza, sin embargo no debemos de alarmarnos sino solamente tener cuidado el cubre bocas protege también contra esas enfermedades, se usa a criterio de cada quien, así como tener las medidas que siempre se recomiendan en invierno por la secretaría de salud.

Respecto a los síntomas de rotavirus dijo es mas pediátrico, o sea que se presenta en menores, con síntomas de una gripa pero lo mas grave es la diarrea, por eso tienen que atender con premura a los niños, acudir al médico.