Será un infierno la Carbonífera

NUEVA ROSITA, COAH.- Durante los próximos días se prevé que incrementen los pronósticos de temperatura que oscilarán entre los 40 y 46 grados centígrados, se recomienda hidratar a pequeños y adultos mayores para evitar los cuadros de deshidratación que son propios de la próxima temporada de primavera - verano.

El pediatra Héctor Indalecio Monsiváis, recomienda a los padres de familia evitar que los menores de edad sean expuestos a los rayos del sol por varias horas, ayer el termómetro rebasó los 43 grados centígrados.

Para evitar los cuadros de deshidratación es importante consumir sueros orales que otorga el sector salud, que juegan un papel muy importante en la salud de los menores, que también previenen los cuadros diarreicos por el rotavirus que se registra en esta temporada

Afortunadamente los cuadros diarreicos que presentan en los menores de edad no son tan severos que responden satisfactoriamente a su tratamiento que deben de seguir por espacio de una semana.

Estas recomendaciones están vigentes durante la temporada de primavera-verano en que se registraran temperaturas muy elevadas que rebasan los 40 grados centígrados, por tal motivo hay que extremar las medidas necesarias de salud.