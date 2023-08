Sigue Ancira al frente de AHMSA

Aunque Alonso Ancira Elizondo, ha manifestado en dos ocasiones que ya no es Presidente del Consejo de Administración de AHMSA, legalmente seguiría al frente de la empresa.

Según la información que hasta el día de hoy presenta públicamente la Bolsa Mexicana de Valores, Alonso Ancira Elizondo, sigue siendo el Presidente del Consejo de Administración Patrimonial, lo que contraviene la principal condición que puso el Gobierno Federal para negociar un acuerdo de capitalización.

Fue el pasado 31 de Marzo, cuando AHMSA anunció que "en Asamblea de Accionistas, Alonso Ancira Elizondo habría dejado el cargo", luego de más de 30 años al frente del mismo.

Sin embargo, nunca se mostró públicamente el oficio de la renuncia, ni los términos legales en los que se estaría aplicando su salida.

Junto con Ancira habrían dimitido al cargo socios y directivos como Xavier Autrey; James Pignatelli; el director de la empresa, Luis Zamudio y sus hermanos Jorge Alberto Ancira y José Eduardo Ancira.

Según información vertida desde entonces, las renuncias estaban condicionadas hasta el término dl proceso de venta de la empresa, el cual, hasta el momento no ha ocurrido, primero por la situación de quiebra que recientemente acaba de quedar insubsistente.

Hace un mes, el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que estaría dispuesto a ayudar a Altos Hornos de México con los adeudos que mantiene ante la Comisión Federal de Electricidad, PEMEX y la Secretaría de Hacienda, pero la condición es que Alonso Ancira venda sus acciones, lo que tampoco ha ocurrido.

"Va a depender mucho de la actitud de él, y no se va a quedar en la calle, le va a quedar para vivir muchos años, pero que entienda que ya no puede estar pensando en qué él va a seguir siendo el dueño de la empresa. No está Salinas, Ni los políticos de antes, ya son otros tiempos", señaló López Obrador en conferencia de prensa hace un mes.

Hasta el momento nadie conoce los términos legales de la supuesta renuncia de Alonso Ancira a la Presidencia del Consejo, lo que eleva las dudas de su veracidad.

"Nosotros le agradeceríamos que Ancira ayude, pero la deuda que corresponde al gobierno en su conjunto no se va a condonar, pero si se puede reestructurar con el propósito de que inviertan, porque la empresa va a necesitar dinero fresco para reactivarse", indicó el mandatario en conferencia del pasado 12 de julio.