Sigue búsqueda de joven perdido

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Autoridades de Protección Civil Municipal esperan recibir indicaciones del Estado para sumarse a la búsqueda del joven que está desaparecido en el desierto.

Hasta ayer a temprana hora buscaban en calidad de desaparecidas en la serranía de Ocampo a tres jóvenes en el Ejido Las Norias.

Gustavo Vázquez Zapata, titular de la dependencia mencionó que dicho ejido no pertenece al Municipio de Múzquiz sin embargo colinda con la sierra Santa Rosa.

Es por ello que estarán al pendiente de lo que se pueda requerir para apoyar en lo que sea necesario a fin de dar con el paradero de quienes se encuentran extraviados.

Destacó el funcionario que aquellas personas que buscan cruzar a la Unión Americana lo hacen por la serranía de La Linda que pertenece al Municipio de Acuña, Coahuila o bien por el Municipio de Ocampo.

Mientras tanto la búsqueda por tierra y aire sigue, sumándose Protección Civil del Estado, Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, AIC y Seguridad Pública de Coahuila.