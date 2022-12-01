Sigue sin hogar Doña Martha

NUEVA ROSITA, COAH. Protección Civil emitió el resultado de la evaluación de daños que se registraron en el domicilio de la señora Martha Alicia Moreno Reyes después de la explosión que se originó a raíz del acumulamiento de gas butano.

La afectada estaba en espera del resultado de la evaluación de daños para derrumbarla en su totalidad, solamente unos muros que a simple vista se observan sin daños, también podrían ser destruidos.

La entrevistada solicitó a la dirección de servicios primarios maquinaria para que retiren todo el escombro que quedó al momento de la explosión, por el momento la afectada y su hija se encuentran viviendo con una vecina.

Tanto la madre como la hija agradecen a las personas que las apoyaron después del siniestro que por el momento es suficiente, esperan derribar las ruinas para volver a construir su patrimonio.

Para construir una casa pequeña, se endeudará solicitando un préstamo a una institución crediticia para que tenga un lugar donde refugiarse.