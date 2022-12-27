Siguen sin agua En Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Rafael Humberto Martínez Villarreal, Gerente técnico de SIMAS Región Carbonífera señaló que son dos motores dañados que se ubican en los pozos de agua potable lo que impide que el cien por ciento de los usuarios cuenten con el servicio.

Las cuadrillas de empleados de la dependencia avanzan en los trabajos para solucionar las demandas de los usuarios de las colonias altas principalmente que es donde se recrudece la falta de agua potable.

“Son dos motores dañados, ya se encuentra la grúa, contratistas y personal de SIMAS Región Carbonífera laborando en el lugar, esperamos reestablecer muy pronto el pozo número 1 para después enfocarnos en el pozo 7 que también presentó una falla”, indicó Martínez Villarreal.

Precisó que estos dos pozos averiados son de los más importantes y son los que mayor flujo de agua dan a la red general, por eso se han presentado bajas presiones en colonias de Nueva Rosita y Sabinas, pero que se trabaja sin descanso para poder brindar el servicio al 100%."

“Nuestro compromiso siempre ha sido el de brindar un buen servicio, desafortunadamente las fallas se presentan pero rápido las atendemos para no tener mayores afectaciones a la población”, dijo el gerente del sistema.

Este problema se generó a raíz de las temperaturas congelantes que se registraron y que son ajenas al sistema, por lo pronto estarán las cuadrillas de empleados trabajando al cien por ciento para solucionar cuanto antes la falta del vital líquido.