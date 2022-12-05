Sin luz en kínder de Villa de Esperanzas

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- El jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez continúa presentando afectaciones desde hace algún tiempo además que no cuentan con energía eléctrica.

Lo anterior fue informado por la profesora, Cinthi Irquidi Morales, inspectora de la zona escolar 302 de Preescolar Estatal manifestando que esperan pronto se resuelva esta situación.

Comentó que desafortunadamente el no contar con luz, merma la asistencia de los alumnos pues los minisplit no se pueden utilizar ante las ondas gélidas que se presentan actualmente.

La maestra expresó que el plantel cuenta con 63 alumnos quienes están a punto de disfrutar de su éxodo vacacional decembrino, pero, al regresar a clases en el mes de enero, señala, seguirán con la misma afectación lo cual es preocupante.

Manifestó que en la institución fue reemplazado un medidor sin embargo las acciones realizadas no fueron del todo las adecuadas afectando algunos aparatos.

Hasta el momento, añadió, -nos han informado las autoridades competentes encargadas de esta obra, que acudirán para verificar la situación, pero no se han acercado al plantel.