Sin mujeres con tendencia suicida

NUEVA ROSITA, COAH. - Griselda Rodríguez de los Santos, coordinadora regional del Instituto Coahuilense de las Mujeres, señaló que por el momento no se ha detectado alguna fémina que están atendiendo con tendencia a quitarse la vida por la violencia en que viven.

En la Región Carbonífera se cuenta con tres centros de atención para la mujer con respuesta rápida a las usuarias y con notorios cambios positivos en cuanto a la atención de las autoridades hacia las mujeres violentadas.

Agregó que ya las afectadas no tienen que acudir a la agencia del Ministerio Público, sino que son canalizadas a la oficina especializada en Sabinas donde son atendidas desde el área psicológica hasta la formulación de la denuncia.

Dijo no tener una cifra de las atenciones que se ofrecen, por cuestiones de privacidad y para seguir contando con la confianza de las mujeres sobre su identidad.

Agregó que siguen siendo muchas las mujeres violentadas física y psicológicamente, por lo que la atención incluye a profesionales en las áreas de trabajo social y psicología, además de agentes investigadores del Ministerio Público.