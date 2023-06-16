¿Son albañiles o súper hombres?

NUEVA ROSITA, COAH. – No hay trabajadores más resistentes al calor. Como Súper Hombres y bajo los calcinantes rayos del sol un grupo de albañiles realizaban su jornada diaria a la intemperie y con su torso desnudo pretendiendo avanzar los trabajos de construcción de una vivienda que se localiza sobre la avenida Presidente Juárez.

José Francisco Sánchez Jiloteo de oficio albañil señaló que a pesar de las condiciones climáticas tiene que trabajar para llevar el sustento diario, la faena la inician desde las 8.00 de la mañana para concluir a las 14 horas que es cuando la temperatura está calcinante.

El grupo de albañiles laboran desde hace 15 días derrumbando una construcción que se encontraba en mal estado y ahora pretenden edificarla que ni los candentes rayos del sol les impedirá trabajar para llevar el sustento diario para su familia.

Son cuatro las personas que trabajan en pleno sol edificando la vivienda " ya estamos impuestos a trabajar con frío y calor pero nunca con esta temperatura que sientes que te duele la cabeza al andar paleando el sol te cansa mucho pero hay que sacar la chamba".

Dijo el entrevistado que la necesidad los hace trabajar en este tipo de empleo que es muy rudo pero bien pagado depende del patrón que los contrate llegando a percibir un salario cercano a los dos mil pesos por semana pero eso sí bien " despaletados por la friega".