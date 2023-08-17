Son ya 72 años sirviendo a monclovenses

El negocio Marconi cumplió 72 años de estar presente en Monclova, dedicado a la reparación de electrodomésticos, su calidad, trato, buen trabajo y dedicación lo ha convertido en el preferido de las familias monclovenses.

Fue el 1 de abril de 1953 que abrió sus puertas en la ciudad, fundado por Don Manuel Romero Flores, quien decidió estudiar por correspondencia todo en cuanto a reparación de radio e instaló el negocio con el nombre de Marconi en honor a Guillermo Marconi, impulsor de la radiotransmisión a larga distancia.

Después empezó con reparación de televisiones grandes que luego dio paso a los circuitos y cambio total de la tecnología, ahora atienden reparaciones de licuadoras, planchas, ventiladores, microondas, controles de Xbox y cuenta con muchas refacciones. Como todos los negocios, se adaptaron al progreso y al tiempo para no quedarse atrás.

“Fue incrementando poco a poco los productos a reparar pero hubo un gran avance tecnológico que hizo que dejara de reparar algunos productos”, dijo su yerno Alberto de Jesús López Villarreal quien junto a su esposa Leticia Lorena Romero Peña tomaron las riendas del negocio hace 30 años.

Ellos le ayudaban a Don Manuel cuando estaban jóvenes, por la edad atendía las reparaciones desde su hogar, momento en su Leticia y Alberto se hicieron cargo del negocio gracias al conocimiento que les transmitió.

Alberto mencionó a Periódico La Voz que en un inicio el negocio si les proporcionaba ingresos para vivir muy bien pero ahora están sobreviviendo, producto de la crisis económica de Altos Hornos de México (AHMSA).

“Parece que no pero si nos afecta, si a AHMS le da catarro a nosotros nos da pulmonía. Desde la pandemia nosotros tuvimos suerte porque se consideró un negocio de primera necesidad, hoy en día si bajaron las ventas al 50 por ciento aunque no es tanto porque hay otras empresas en la región centro”.

Señaló que por fortuna el negocio es de la familia y no tienen que pagar renta, obtienen recursos para pagar los servicios básicos y subsistir, de lo contrario “ya hubieran salido corriendo”.

Consideró que el Marconi si tiene futuro porque en México se tiene la costumbre de reciclar los productos y aprovechar todo al máximo, diferente a Estados Unidos donde si algo no funciona lo desechan.

“Nos dimos cuenta que en redes sociales nos reconocieron mucho y que nos estaban recomendando, no vi ningún comentario negativo. Tratamos de dar buen servicio, ser rápidos y ser empáticos con ellos para que regresen, depende del producto es que nos tardamos puede ser de media a una hora, y si hay que conseguir piezas se tarda 3 días máximo”.

Pero si el producto no tiene reparación, no se cobra al cliente por la verificación, es la política que manejan y siempre hablan con la verdad a las personas que llegan.

Destacó que son decenas de licuadoras, microondas, ventiladores y más los que se han quedado en el negocio ya que los dueños ya no regresaron por ellos, ya sea por olvido o que prefirieron adquirir nuevos.

“Los dejamos un tiempo en resguardo, hasta por dos años antes de revisarlos que funcionen bien y ponerlos a la venta”.

Marconi reparaciones podría quedar en manos de familiares dentro de dos años ya que la pareja busca descansar y vivir una vida tranquila, esto en caso que sus hijos buscaran otro tipo de ingresos.