Sorprende a feligreses Jubilación

NUEVA ROSITA, COAH.- Sorprendió a la feligresía de la iglesia católica la renuncia del Obispo de la Diocésis de Piedras Negras Alonso Gerardo Garza Treviño por cumplir 75 años de edad el próximo 20 de diciembre así que por obligación tiene que separarse de su cargo.

La renuncia fue presentada ante el Papa Francisco, la respuesta podría tardar un año más o menos, en caso de que fuera aceptada de inmediata se nombraría a un administrador en la Diocésis, mientras queda la sede vacante mientras se designa al nuevo obispo.

Todos los sacerdotes a los 75 años se jubilan se quitan de sus responsabilidades, en el caso de Alonso Gerardo Garza Treviño será obispo emérito, que quizás se quede a vivir en Piedras Negras aunque por el momento aún no lo decide.

Para designar al nuevo Obispo, el Papa Francisco preguntara a Garza Treviño si hay algún candidato que pueda ocupar el cargo, aunque hay una lista de sacerdotes que están listos para cuando se tome la decisión de designar al nuevo titular de la Diocésis de Piedras Negras.

El Nuncio católico que representa al Papa Francisco en México podría sugerir ternas de sacerdotes que reúnan los requisitos para ocupar el cargo de obispo, pero esto será hasta que el Papa Francisco acepte la renuncia recién presentada.