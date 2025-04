Sorpresa y emoción invadió a Walter al ser el ganador del auto

NUEVA ROSITA, COAH.- Walter Bursian Macías, ciudadano neorrocitense, compartió su sorpresa y emoción tras ser el ganador del automóvil Chevrolet Aveo 2025, sorteado por el pago puntual del predial en San Juan de Sabinas.

Durante una entrevista, relató cómo se enteró de la noticia mientras trabajaba en uno de sus negocios de comida en el mineral de Palaú. "No me cayó el veinte, yo, así como que no es cierto", expresó al recordar el momento en que varios familiares le confirmaron su suerte.

El afortunado ganador narró que fue su sobrino quien primero le informó del premio, seguido por otros familiares que insistieron en que se dirigiera a la Presidencia Municipal en Nueva Rosita para recibir la notificación oficial.

"Gracias a Dios por este regalo que me da", comentó Walter, quien aprovechó para invitar a la comunidad a pagar su predial a tiempo, destacando que estos recursos se reflejan en obras y mejoras para el municipio.

El ciudadano afortunado también mencionó que, siempre realiza el pago de su predial en enero, evitando dejarlo para febrero, como parte de su compromiso con el desarrollo de la comunidad.

Subrayó la importancia de contribuir para que los alcaldes puedan llevar a cabo proyectos y acciones en beneficio de todos los habitantes puesto que lo captado a través del pago del predial se ve reflejado en obras.

En este sentido, reconoció los avances logrados bajo la administración de Óscar Ríos, alcalde de San Juan de Sabinas. Entre las mejoras destacó la rehabilitación en imagen urbana del Libramiento Norte, el retiro del basurero municipal en la entrada de Nueva Rosita por el lado Norte, la instalación de alumbrado LED, pavimentación y el rescate del Río Álamos, conocido como "El Coyote".

Además, mencionó la reparación de un drenaje colapsado en la calle 1, lo que calificó como un cambio significativo en tan poco tiempo en la ciudad de Nueva Rosita.

Con este premio, Walter Bursian Macías no solo celebra su buena fortuna, sino que también inspira a otros ciudadanos a cumplir con sus obligaciones fiscales, contribuyendo al progreso y bienestar de San Juan de Sabinas.