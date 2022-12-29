Sufre Rosita por falta de agua

NUEVA ROSITA, COAH.- La escasez de agua potable está afectando los hogares de las colonias Maseca, Nueva Imagen, Sarabia, Progreso, Mina Siete, Allende, Presidente Juárez y Roma, cada día se suman más familias que demandan el vital líquido.

Anteriormente la escasez del vital líquido se registraba en los sectores considerados como altos, sin embargo la falta de agua potable se registra en varias colonias de la población.

Ayer se sumaron las colonias Maseca, Allende, Nueva Imagen y Presidente Juárez que anteriormente si contaban con el servicio, las familias afectadas denuncian que no reciben el apoyo de ninguna autoridad sobre todo que se niegan a brindarles el servicio mediante pipas.

Las familias desean hace una semana en que no cuentan con agua potable, parte del salario que perciben lo están utilizando para comprar los garrafones de agua y utilizarla en lo más indispensable.

Esperan que para las próximas horas ya puedan contar con el servicio que tanta falta hace en los hogares para realizar las faenas diarias del hogar. Así lo dio a conocer Evaristo Moreno uno de los tantos afectados.