Supervisa Tania pavimentación

Múzquiz, COAH.- En un esfuerzo por seguir fortaleciendo la infraestructura vial de Múzquiz, la alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra realizó una supervisión detallada de las obras de pavimentación en la calle Abraham Long, ubicada en el Barrio Santísimo Redentor. Este proyecto, realizado en colaboración con el Gobierno del Estado de Coahuila, busca mejorar la movilidad y el bienestar de los habitantes de la localidad.

Durante la visita, la alcaldesa recorrió la calle Abraham Long en su tramo rehabilitado, que incluyó su cruce con las calles Justo Sierra, Félix U. Gómez y Santa Cruz. Durante la inspección, destacó la importancia de este tipo de proyectos para el desarrollo y crecimiento de Múzquiz.

"Estamos comprometidos con el progreso de nuestro municipio y con el bienestar de nuestros ciudadanos. La rehabilitación de la calle Abraham Long es un paso importante en nuestra meta de mejorar la infraestructura de las calles de Múzquiz y brindar mejores condiciones de vida a nuestros habitantes", señaló la alcaldesa.

La alcaldesa hizo un llamado a los ciudadanos a continuar trabajando juntos para seguir impulsando el desarrollo de Múzquiz y aprovechar al máximo los beneficios de estas mejoras en la infraestructura vial.