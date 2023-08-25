Surge proyecto de Ciudadanos Unidos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el firme propósito de apoyar a las familias que viven en desventaja, surgió en el Municipio de Múzquiz el proyecto “Ciudadanos Unidos” integrado por reconocidos altruistas de la comuna que se enfocan en construir una mejor sociedad con empatía hacia quienes menos tienen.

A este proyecto se invitó a la Diputada Electa Edith Hernández Sillas para juntos realizar la entrega de kits de paquetes de útiles escolares a niños y niñas del mineral de Minas La Florida.

“Es un proyecto social con gran sensibilidad, dirigido y enfocado a atender a las personas con necesidades apremiantes, conformado por ciudadanos y ciudadanas comprometidos en ir mejorando las condiciones de vida de los habitantes de Múzquiz en todos los aspectos, siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades logrando así ayudar en lo que sea necesario”, resaltaron los integrantes de “Ciudadanos Unidos”.

A su vez expresaron que a través de dicho proyecto no se excluye a ningún ciudadano o ciudadana quien quiera unirse a esta noble causa puede hacerlo son bienvenidos pues es una labor social que dignifica y donde todos y todas pueden aportar su granito de arena para ayudar al prójimo.

Cabe señalar esta noble labor ya dio frutos puesto que habitantes de otros municipios inclusive muzquenses que radican en la Unión Americana desean unirse al proyecto que no tiene fines de lucro.

“En esta ocasión decidieron iniciar la brigada en La Florida donde las amas de casa en su momento gestionaron el apoyo de útiles escolares, uniéndose a la ayuda invaluable la diputada electa Edith Hernández Sillas.