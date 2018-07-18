Sus vacaciones son en las ‘Bibliotecas’

DORA ISELA DE LA CRUZ / LA VOZ

SABINAS, COAHUILA.- Acercar a los niños a la literatura no es fácil, ellos aprenden con el ejemplo y en ocasiones en sus casas no hay libros solo celulares y tablets, sin embargo hay otras opciones, como hace años las bibliotecas de la ciudad los reciben para contarles historias y realizar otras actividades manuales, a través de los relatos los niños conocen el mundo y como se puede construir la paz a partir de algunas historias.

“Los niños tienen que aprender a escuchar” dijo la coordinadora municipal de Bibliotecas Sonia Hinojos Soto-se les enseña que no es lo mismo oír que escuchar, cuando escuchas aprendes y te enfocas-también explicó que lo que están haciendo en las bibliotecas es mucho mejor que pasarse horas en el celular, los niños necesitan moverse para evitar la obesidad, actuar y aprender.

Una mejor forma de pasar vacaciones sin estar todo el día al pendiente del celular.

Cientos de niños que se encuentran en vacaciones escolares, están acudiendo a las bibliotecas a los cursos que se han preparado para ellos para que aprendan más, se diviertan y ocupen su tiempo de manera provechosa conociendo la literatura, autores e historias, conozcan las costumbres de otros países y vayan formando su propio criterio.

Para estos cursos de verano se están aprovechando los recursos que tienen las bibliotecas como proyectores, computadoras y los libros, por la mañana los niños en la Biblioteca Carlos Pereyra estuvieron aprendiendo sobre cultura de otros países como de donde proviene el agua de horchata, la historia de la piñata.

En todas las bibliotecas de la ciudad se están llevando estas actividades también en la Biblioteca de la Revolución que recientemente fue reubicada, porque las lluvias afectaron el antiguo edificio, ahora los niños se encuentran en un lugar recién remodelado y con aire acondicionado.

Según explicó Sonia Hinojos estos cursos terminarán el 10 de agosto, en todas se seguirá un programa con varios temas uno de ellos se denomina “Hechando una ojeada a las culturas del mundo”, otro se denomina “El último juglar de literatura” y también “La lectura un camino para la cultura de la paz”, además “Quiroga y sus mágicos relatos”, todos se llevarán a cabo de 10 de la mañana a 12 del día de lunes a viernes.

La coordinadora de bibliotecas Sonia Hinojos dijo que el propósito que tiene es que todas las bibliotecas sean acondicionadas en todo lo que requieran, en la “Carlos Pereyra” se pintó en el interior y la fachada, que todas tengan buen clima.

Hizo un llamado a los padres de familia para que acudan con sus hijos a tramitar la credencial para acercar a los niños a la lectura, solo se requieren dos fotografías, algún comprobante de domicilio y una credencial de elector, ya con la credencial se pueden llevar dos o tres libros en préstamo, hay libros que no son tan extensos de fácil lectura. El personal de la biblioteca dijo está preparado para escuchar a los niños lectores y ver qué tanta capacidad de retención tienen.

Las bibliotecas sectorizaron las escuelas, y se ha estado visitando escuela por escuela para narrarles algún relato, así como se han hecho visitas guiadas hacia la biblioteca.

Conviven armoniosamente.

Sin embargo dijo, la lectura es algo que los padres podrían fomentar en sus hijos si ellos leyeran libros, eso es responsabilidad directa de las familias, comentó tristemente en ocasiones ambos padres trabajan y en ocasiones se quedan hasta altas horas chateando, se desvelan y por eso no traen a los niños a los cursos, aunque ya están completos si llegará alguno fuera de tiempo lo aceptaríamos, dijo.

Desgraciadamente externó el internet y algunas redes sociales están atrapando a los niños y estos se pasan horas viendo programas que en las más de las veces no son apropiados para ellos y aprenden cosas nocivas para su salud como adicciones y modas perjudiciales, además de que no se mueven y esto provoca obesidad, aunado a esto los malos hábitos al comer fomentan el problema.

Durante los cursos de verano en las bibliotecas se les proporciona un snack que si bien no es muy completo es para que los niños no se pasen las horas sin ingerir alimentos.

Los cursos arrancaron en la Biblioteca de la Revolución recién rehabilitada con la presencia de un representante del alcalde Enrique de León, quien acompañado de algunos regidores dio el banderazo de inicio de los cursos.