Tania se deslinda

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En torno a los actos vandálicos registrados ayer en esta localidad donde más de 10 bienes inmuebles resultaron afectados con la pinta de leyendas en contra del PRI, Tania Flores Guerra ex candidata a la alcaldía de Múzquiz por la coalición UDC-PAN y Movimiento Ciudadano, utilizó las redes sociales para deslindarse y reprobar los hechos.

Tania Flores quien participó como candidata a la alcaldía de Múzquiz por la coalición UDC-PAN y MC reprueba abiertamente a través de las redes sociales los actos de vandalismo en Múzquiz.

“Este video que estoy haciendo hoy es en relación a lo que está pasando en Múzquiz sobre el vandalismo y grafiteo”.

“Desconozco quienes son los responsables de haber hecho esto y lo repruebo, sé que mucha gente está enojada, cansada, fastidiada, pero lo único que les puedo decir es que repruebo esta acción”.

Consideró que no es la forma de hacerse escuchar y dijo que no permitiría que quieran inculpar a su equipo de trabajo de esta reprobable manifestación.