Termina en trifulca festejo de autoclub

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El cuarto Aniversario de un club de autos antiguos terminó en trifulca, originada por el consumo desmedido de alcohol.

Si bien los organizadores garantizaron que sería un evento 100% familiar, una riña entre algunos involucrados puso al descubierto el acto de violencia que se vivió al interior de un terreno ubicado sobre la calle Adolfo E. Romo.

No hubo control en la venta de alcohol donde incluso menores fueron sorprendidos consumiendo.

Un lesionado en evento de autos antiguos, en Múzquiz.

Trascendió que el herido es Juan Javier Zamora de 29 años de edad y originario de Castaños, Coahuila, fue herido con una arma blanca, hasta el cierre de la edición se mantenía estable.

Al cuestionar a los organizadores, sobre la trifulca en pleno evento evadieron la respuesta destacando que la convivencia fue muy buena y participaron cientos de personas.

Se insistió en el tema de la riña y uno de los coordinadores quien no quiso proporcionar sus generales, sobre el número de personas detenidas le corresponde mencionarlo a la policía.

La pelea se inició cuando uno de los asistentes, se recargó en una camioneta antigua en exhibición, lo que generó la molestia de quienes cuidaban la unidad motriz.

En unos segundos los participantes pasaron a los golpes, sin importarles que hubiera niños, niñas, mujeres, abuelos que corrieron el riesgo de verse lesionados con la pelea callejera.