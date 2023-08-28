Tienen 4 días sin agua en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Más de cuatro días tienen habitantes de varias colonias de la Localidad que no cuentan con agua potable, las familias están solicitando que mediante pipas les suministren del vital líquido para realizar las labores del hogar.

Usuarios de las colonias Mina Siete, Sarabia, Maseca, Libramiento Sur y Progreso se quejan de que no cuentan con agua potable ni para lo más básico, desde hace más de cuatro días, los afectados están clamando ayuda al municipio que los apoye con este servicio.

Cuadrillas de trabajadores de Simas Región Carbonífera, trabajaron en la ruptura de una línea abastecedora de agua potable de la planta de rebombeo, desde esa fecha los usuarios de las citadas colonias carecen del vital líquido a pesar de que este problema fue subsanado.

Durante estas contingencias no planeadas los más perjudicados son las familias que viven en las colonias altas que no cuentan con el servicio desde hace una semana.

Las quejas se han dejado sentir por parte de las familias afectadas que exigen el servicio que pagan en forma mensual, aunque confían que de un momento a otro ya puedan contar con agua potable en sus llaves.