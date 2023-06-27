Tienen acreedores 2 días para demandar

Quedan solo 2 días para que los acreedores y proveedores de Altos Hornos de México puedan interponer la demanda de reconocimiento de adeudo, restan mil 100 empresarios de decidir entre recuperar su patrimonio o esperar que la empresa vuelva a ser productiva.

Hasta hace unos días iban alrededor de 400 acreedores y proveedores los que habían interpuesto la demanda ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil con la jueza Mónica Rodríguez Alvarado, de un universo de mil 500 que tiene la empresa.

Al respecto, el presidente de la Coparmex Monclova, Mario Coria Rohell mencionó que solo va una tercera parte y no ayudó en nada a la situación el reciente comunicado del vocero de AHMSA, Francisco Orduña, sobre el arranque de operaciones de la acerera.

“Muchos negocios chicos y medianos con los que la empresa tiene créditos, son los que no están queriendo demandar porque creen que se va a reactivar la actividad comercial de la empresa y que los dejarán fuera de la proveeduría, algo que no es así”

Señaló que ese pensamiento solo pone en riesgo el patrimonio de las familias de dichos negocios, que dan servicio de diferentes tipos a Altos Hornos y de no demandar, será muy difícil que la empresa les pueda reconocer el adeudo que tiene con ellos y les paguen.