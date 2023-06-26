Tirotea abuelita a vecinos en pleito

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer de 60 años de edad arremetió a balazos contra sus vecinos al observar que le golpeaban a su hijo, hechos registrados las primeras horas del domingo en la colonia Las Misiones de esta ciudad.

La fémina de nombre Marielena y un hombre fueron asegurados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y turnados a la Agencia Investigadora del Ministerio Público.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, informó al respecto destacando que la adulta mayor portaba entre sus manos un arma de fuego calibre 22 la cual detonó en contra de los agresores de su primogénito resultando uno de ellos con herida de bala en una de las extremidades inferiores.

La persona herida respondió al nombre de Leonardo N el cual fue intervenido en el Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina” en tanto otras personas resultaron con lesiones levísimas.

Cabe señalar el pleito entre vecinos no costó la vida de ninguna persona sin embargo, se encuentra abierta la investigación correspondiente en torno a lo ocurrido debido al delito de carácter delictivo puesto que la mujer detenida podría quedar detenida bajo prisión preventiva.





