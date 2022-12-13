Trágico martes 13: niño pierde la vida en brazos de su madre

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Trágico martes 13. Dos víctimas mortales cobraron un accidente carretero registrado la tarde de ayer en esta ciudad sobre la carretera Múzquiz-Palaú, a pocos metros del arco de bienvenida. Por fortuna 3 personas más sobrevivieron.

Los infortunados quedaron prensados al interior de una camioneta Dodge, Ram que fue impactada por un trailero, falleciendo de forma instantánea el niño Neimar “N” de 9 años de edad en los brazos de su madre Irma Ocura de 36 años de edad quien a los pocos minutos también murió.

En esta tragedia, sobrevivió Yolanda Yamileth de 19 años la cual presentaba diversas lesiones en tanto su hijo de 6 meses de edad resultó policontundido siendo atendidos por paramédicos de la Cruz Roja en tanto el conductor de la camioneta identificado con el nombre de Edgar Israel “N” resultó ileso.

Testigos informaron a las autoridades que la Dodge, se desplazaba de Norte a Sur en vía libre mientras que del interior de un taller mecánico salió un trailero a bordo de un Kenworth subiendo a la cinta de rodamiento impactando de lleno por la parte lateral derecha la camioneta en la cual viajaba la familia originaria del mineral de Palaú con domicilio en el barrio La Rampa.

Tras el impacto, la unidad fue expulsada cerca de 30 metros hacia el carril contrario quedando en dirección de Sur a Norte.

Elementos de Seguridad Pública Municipal al mando del Capitán, Javier Méndez Cervantes, se desplazaron al perímetro tomando el control de la situación y desviando el tráfico vehicular para evitar otra tragedia.

Mientras que, paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana intentaban brindar atención pre hospitalaria a los heridos que yacían atrapados en la camioneta.

Cabe señalar, fue necesario requerir de las tijeras de la vida, para liberar a las personas, socorriendo de inmediato a Yamileth colocándola en una camilla para subirla a la ambulancia.

A los pocos minutos rescataron a Irma la cual por un momento se desvaneció, volviendo en sí al ser reanimada, desafortunadamente falleció llegando al hospital.

Los cuerpos de las víctimas mortales serían trasladados a una funeraria local para realizarles la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.