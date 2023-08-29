Transforma IMSS vida de abuelitos

Beneficiarios del Programa de Atención Social a la Salud (PASS) y socio alumnas del Centro de Seguridad Social (CSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova, coincidieron en que activarse físicamente, aprender un oficio, socializar y acudir al médico regularmente, contribuye a mantener buena salud y mejora la calidad de vida de los adultos mayores.

“Llegar a esta etapa de la vida es una bendición y hay que agradecer a Dios”, expresaron Alejandra Ruvalcaba Rojas, María Victoria Rincón Cibrián, María Magdalena Colunga Cibriales y María del Carmen Ramírez, quienes acuden regularmente a los cursos y talleres que imparten en el CSS.

En el marco de la Semana del Adulto Mayor, informaron que acudir a los cursos y talleres les ha transformado la vida y han logrado controlar y hasta superar sus padecimientos de salud.

Alejandra de 64 años, indicó que hace un año se integró al grupo de activación física por recomendación de su médico familiar, estaba deprimida tras el fallecimiento de su madre y presentaba problemas de salud.

Fue así como se inscribió en el taller de manejo de duelo y pérdida donde encontró apoyo, comprensión y orientación que le ayudaron a afrontar y restablecer su proyecto de vida.

“Llegué muy triste, me sentía devastada. Gracias a Dios aquí encontré además de consuelo, amigos y excelentes seres humanos”, agregó.

Destacó que llegar la plenitud de su vida es un motivo para agradecer y no para avergonzarse, por lo que llamó a otros adultos mayores a realizar actividades que los hagan sentirse útiles.

El Programa de Atención Social a la Salud (PASS) de los pacientes referidos por el área médica es una alternativa adjunta al tratamiento prescrito, para mejorar la salud en padecimientos como sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, depresión, ansiedad y problemas de columna entre la población derechohabiente.

Se implementa en los CSS de Piedras Negras, Saltillo, Sabinas y Monclova. Brinda planeación, promoción, ejecución y seguimiento a pacientes referidos por el área médica del Instituto, detalló la jefa del departamento de Prestaciones Sociales en el IMSS Coahuila, Sandra Alvizo Ovalle.

María Victoria Rincón Cibrián de 69 años, fue referida del área médica del Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 a este programa; tenía problemas de hipertensión y era muy reservada.

“Ahora soy otra persona y me he vuelto muy sociable”, dijo la beneficiaria.

‘SUPERÉ MI DEPRESIÓN’

María Magdalena Colunga Cabriales de 78 años, tenía padecimientos crónico degenerativos y depresión, por lo que por indicación de su médico fue enviada al CSS como parte de su tratamiento.

“Yo empecé haciendo ejercicio, luego entre a todos los cursos desde bisutería, manualidades, cocina y baile”, expresó la también ama de casa, quien recomendó a otros adultos mayores sumarse a las actividades.

NUNCA ES TARDE PARA APRENDER

María del Carmen Ramírez de 64 años, estaba deprimida por la pérdida de su madre, y por instrucción médica también tomó un taller de manejo de duelo y un curso de cocina.

Indicó que desde su ingreso, su estado de salud mejoró pero sobre todo con una mejor actitud ante la vida. “Yo creo que llegar a la edad que tenemos, es un privilegio pero hay que cuidarse, comer y dormir bien”, recalcó.

Enfatizó que nunca es tarde para aprender un idioma, un oficio, incluso una profesión, por lo que llamó a otras personas mayores a desarrollar sus habilidades y su creatividad.

Además, invitó a otras mujeres y hombres a acudir a estas clases, donde se aprenden diversas técnicas manuales y valores que fomentan la convivencia y la fraternidad.