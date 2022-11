Tremendo zafarrancho en Nueva Rosita; policías pelean con vecinos

NUEVA ROSITA, COAH.- Un sujeto que cometió una infracción atacó a elementos preventivos cuando intentaron detenerlo en el exterior de su domicilio, les lanzó proyectiles para evitar que lo detuvieran y puso en riesgo a su familia.

En video en el que exhibieron presuntamente el ataque del que fueron objeto, puede observarse como el presunto responsable inició el ataque que los policías repelieron.

"Los niños, los niños", gritó una mujer cuando los policías respondieron al ataque y responsabilizaba con esto a los uniformados de la integridad de los menores.

De acuerdo a la narración del video que las "victimas" del zafarrancho hicieron del dominio público en redes sociales, los policías amedrentaron a la familia con uso de pistolas.

El sujeto que iba ser detenido se atrincheró en su domicilio lanzando todo tipo de artefactos a los elementos policiacos que también repelieron la agresión.

El infractor se encontraba en el techo de su domicilio hasta donde llegó un policía lanzándolo al vacío para terminar impactado sobre el pavimento donde fue inmovilizado por los policías que acudieron al llamado de auxilio.

Según los familiares del hombre que se negaba al arresto, uno de los elementos sacó su arma sin accionarla. El grueso de los policías trataba de someter al detenido al igual que a una mujer que posiblemente sea su madre.

"Por favor compartan ,miren como agarraron a mi hijo y tiraron balazos ,no es manera de tenerlo si mi hijo cometió una falta debe pagar, pero ellos no tienen por qué agarrarlos de esa manera ,me duele mucho está injusticia y no m importa q todos lo vean pues si lo sabe Jehová Dios ,que lo sepa el mundo entero ".

Así lo posteo en las redes sociales María de los Ángeles Sauceda de Luna quien reprobó la forma de detener a su hijo que se desconoce el motivo por el cual fue detenido.