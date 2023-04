Truenan mineros contra Democrático

SIERRA MOJADA, COAH.- Trabajadores adheridos a la Sección 265 de la mina "Hércules" de Minera del Norte en Coahuila, tronaron contra el Sindicato Nacional Democrático que dirige Ismael Leija Escalante tomando las instalaciones del gremio.

Cerca de 50 mineros inconformes por la falta de pago, se manifestaron también en el domicilio del secretario general, Rolando Torres Aguilar exigiéndole el Fondo prohuelga que asciende a por lo menos 5 millones de pesos.

"Nos dicen que el recurso económico lo tiene la empresa y no el Sindicato Democrático cuando no es así" destacó la base trabajadora, añadiendo que esta denigrante situación ya se salió de control por no informar mediante asambleas oficiales sobre las cuotas que les retiraban a través de las aportaciones de los trabajadores.

Ante lo ocurrido, intervinieron las autoridades policiacas locales para evitar incidentes con lamentaciones, manifestando los afectados que desde el momento del plantón desconocían como sus líderes a los funcionarios del Sindicato Nacional Democrático esperando recibir el apoyo del Sindicato Minero Nacional que dirige Napoleón Gómez Urrutia.

Cabe señalar la mina brinda trabajo a más de 300 mineros los cuales exigen les entreguen el Fondo de Prohuelga por parte del gremio sindical.

Al manifestarse en el exterior del domicilio de Rolando Torres, el ciudadano expresó a sus compañeros "A partir de ahorita hay están las llaves, hay está el recinto"

Por lo que respecta al dinero de la prohuelga mencionó -yo no lo tengo, el recurso está en una cuenta que yo no manejo actualmente, quiero que esté mi familia en paz y voy a aportar lo que tenga que aportar para que ustedes se desengañen que yo no tengo, dijo.