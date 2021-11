´Tumba´ mitos de vacuna anticovid

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Por ser diabética e hipertensa Ludivina Ramírez Cásares, se rehusaba a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 ante el temor de tener una reacción secundaria.

Además dijo, "Trabajo en la mantelería en los salones de eventos sociales y no me iban a dejar trabajar por ello decidí acudir a la jornada de vacunación que se realizó en esta ciudad a fin de solicitar el biológico".

Pensé "Pues tengo que ir, aunque me muera, pues ya me tocaría", esto lo expresó al señalar que tiene muchas conocidas las cuales le decían en todo momento no acudiera a vacunarse ya que la dosis que aplican provoca una serie de reacciones y hasta la muerte.

Sin embargo, agregó otras conocidas me insistieron que viniera, ya que trascendió que no van a vacunar más.

Agregó que no sintió nervios al vacunarse, pues es como cualquier dosis, sin embargo sí pensaba en lo que le decían sus amistades "es que vas a enfermar, te vas a morir" pero yo no sentí nada, gracias a Dios, señaló.

Todo este temor ha surgido entre las personas dado a que señalan que han muerto ciudadanos y ciudadanas que reciben la vacuna contra el COVID-19, agregando Ludivina Ramírez "pues ya les tocaba, pero yo no me quiero morir todavía".

Se rehusaba a aplicarse la vacuna contra el COVID al escuchar comentarios negativos

Finalmente Ludivina Ramírez acudió a inmunizarse.