Urgen carboneros nuevos contratos

NUEVA ROSITA, COAH.- A unos días de vencerse el convenio entre la CFE y el Gobierno Federal para la compra de carbón a pequeños productores, existe incertidumbre entre empresarios de la región que anticipan la pérdida de empleos.

En rueda de prensa, los empresarios carboneros Antonio y Tania Flores Guerra aseguraron que muchas empresas están al borde del cierre y piden la reactivación de los convenios de compra de carbón.

Señalaron que actualmente operan solo con el 30% de sus trabajadores, el resto fue despedido desde que inició la crisis por las restricciones que impuso la Comisión Federal de Electricidad.

Precisaron que la próxima semana se vence el contrato de 330 mil toneladas que consiguieron autoridades estatales y es necesario que se amplíe al menos lo que resta del año.

Cuando menos, consideran, se requiere unas 80 mil toneladas más por cada una de las dos plantas, la José López Portillo y Carbón II para terminar el año, de lo contrario enfrentarían una crisis mayor.

Por último, exhortaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a Manuel Barttlet, Director General de la CFE a que se le dé una solución rápida al problema, que tiene al borde del colapso a la Región Carbonífera.