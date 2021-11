Vacunados 80% de coahuilenses

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Más del 80% de la población Coahuilense se encuentra ya inmunizada contra el COVID-19 ante la Cuarta Ola del SARS-CoV-2 que se prevé se presente en el mes de diciembre.

La coordinadora del programa de vacunación, destacó que para finales de octubre en la Región Centro, Carbonífera y en todo Coahuila, prácticamente todos los bloques de 18 años en adelante fueron cubiertos, tuvieron eventos para ser inmunizados tanto en su primera como en su segunda dosis.

Sobre el tema de la revacunación a docentes señaló que no está presentado el replanteamiento de revacunarlos ya que no hay ninguna información fundamentada científicamente acerca de que la vacuna Cansino fenece o bien tiene un plazo fatal con respecto a la inmunidad, eso es falso, dijo.

Por lo anterior, destacó "hasta que no haya un argumento científico, quienes toman las decisiones en la cuestión de la vacunación, decidirán si se aplica otro biológico a todo el sector educativo.

Destacó que la mayor parte de la gente tuvo enésimas oportunidades de acudir a vacunarse por lo cual en este mes de noviembre, en ambas partes de la región Centro y Carbonífera, aplican dosis de AstraZeneca para rezagados, personas que por cualquier motivo no se pudieron vacunar ya sea por temor, porque no estuvieron en la ciudad etc.

Por otra parte, mencionó que siguen aplicando vacunas a menores cuyos padres decidieron tramitar amparos y los cuales fueron concedidos por un juez federal para recibir la dosis.

Indicó que no tienen una fecha para concluir con la vacunación y la meta de dosis aplicadas toda vez la vacuna no es obligatoria, tampoco existe una medida para eso, es simplemente llegar a la conciencia de la gente respecto a que entre más vacunados haya, se va a proteger más a la población, lo cual no depende de las autoridades federales.

En torno a la aplicación de vacunas para menores de 18 años de edad, indicó que aun no está aprobado y no se encuentra dentro del plan de la jornada nacional de vacunación.