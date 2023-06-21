Vandalizan “La Cascada”

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El departamento jurídico del Ayuntamiento de Múzquiz habrá de interponer una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables de los daños ocasionados en el Parque Recreativo La Cascada.

1 / 2 Se procedió a desaguar la alberca grande del balneario. 2 / 2 En estos momentos pintan de nueva cuenta la alberca para luego proceder al llenado de la misma. ❮❯

Se informó que será el síndico de mayoría, Mario Alberto Avalos Cárdenas quien interponga formal querella en la Agencia Investigadora del Ministerio Público tras las afectaciones generadas por personas desconocidas en dicho centro de esparcimiento familiar.

En el parque, arrojaron un químico que dañó el agua de la alberca grande, teniendo que desaguarla para evitar que los visitantes resultaran afectados, además, regaron basura por todas las áreas internas del lugar.

La alcaldesa mencionó sobre esto que tuvieron que realizar la limpieza total de la alberca con cloro para matar cualquier contaminante que existiera, además de arreglar la bomba de agua y pintar de nueva cuenta el espacio para los bañistas.

“Queremos espacios dignos para las familias del Municipio de Múzquiz y para los turistas, sin embargo, hay personas que esto no lo entienden y continúan dañando las instalaciones públicas” mencionó la edil.

Agregó que más allá de afectar a Tania Flores, afectan a toda la ciudadanía, por ende se actuará en consecuencia contra quien esté cometiendo este tipo de conductas o tropelías que dañan a la comunidad del Pueblo Mágico de Múzquiz.