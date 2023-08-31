“Venden gasolina contaminada”

Por semana se averían de 4 a 5 automóviles al ponerles gasolina contaminada, la mayoría de las gasolineras manejan gasolina con agua y repararlo tiene un costo desde los mil a 5 mil pesos dependiendo el vehículo.

Horacio Hernández Ibarra propietario de un automóvil Volkswagen del 92 señaló que le vendieron gasolina con agua en la gasolinera ubicada sobre el Bulevar Pape y Larios, a un costado de una tienda de comida rápida.

El automóvil empezó a cascabelear y se paró por completo, como pudo movió la unidad a Automotriz Martínez ubicado a pocas cuadras de la gasolinera, donde los dueños Jesús y Jorge Martínez atendieron el problema.

Al cuestionarlos comentaron que se registran de 4 a 5 vehículos en mal estado a la semana, las personas confunden el problema y piensan que necesitan hacerle la afinación cuando en realidad la gasolina estaba contaminada con agua.

“Los síntomas por así decirlo es que el auto tironea, se mata, cascabelea y eso daña la bomba de gasolina, la cual tiene un costo de mil a 5 mil pesos en repararla, dependiendo de la unidad, pues se tiene que limpiar el tanque, filtros, además de la mano de obra y más detalles”.