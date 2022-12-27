Vendían alcohol fuera de horario

SABINAS, COAHUILA.- Aunque no especificó cuantos establecimientos fueron clausurados por vender alcohol fuera de horario la semana pasada, Julio Aguirre Montemayor, inspector de alcoholes de Recaudación de Rentas manifestó que fueron pocos los negocios clausurados pero con multas muy altas 400 UMAS, lo que equivale aproximadamente en 42 mil pesos.

Agregó que en los lugares que fueron clausurados estaban vendiendo alcohol entre 2 con 45 y 3 de la mañana, eran establecimientos al copeo.

Manifestó que hay una coordinación de las policías de los tres órdenes de gobierno quienes están constantemente vigilando y las áreas administrativas de recaudación de rentas y a la hora que sea necesario acuden a realizar las diligencias.

Explicó que aunque los lugares estén cerrados si adentro se está consumiendo son multados, continuaran durante toda esta semana con los operativos correspondientes, para mantener la paz y la seguridad, dijo, esperemos que la gente sea respetuosa con los horarios.

Respecto a la venta a menores de edad dijo que no han aplicado multas por este concepto, no hemos encontrado menores en lugares que tienen licencia para vender alcohol, por lo regular esto se puede encontrar en los hogares pero ahí los padres o tutores son los responsables.