Venganza de AMLO daña a coahuilenses

“Es un presidente lleno de venganza que no ha entendido que no es un pleito callejero que tiene contra Alonso Ancira”, expresó el ex diputado Marcelo Torres Cofiño sobre la postura que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de AHMSA.

El funcionario mencionó que la región centro y carbonífera han sido golpeadas por la ineptitud del presidente quien no estaba preparado para dirigir al país, señalando que debe resolver sus problemas de forma personal y no afectando a miles de familias.

“No ha entendido que no es un pleito callejero el que tiene contra Alonso Ancira sino una afectación hacia toda una economía, miles de familias están ante la zozobra, la inquietud de su presente y su futuro”

Marcelo Torres Cofiño funcionario del Partido Acción Nacional externó que la actitud de AMLO es la imagen que México le está dando al mundo de un presidente intolerable, lleno de odio y de rencor, pero también de venganza y es lo que están pagando las personas.

“Lo más grave es que sigue mintiéndole a los mexicanos todos los días, sin defender la postura de Alonso Ancira porque si pudo haber cometido errores y se han buscado maneras para poder resolver esta situación. La federación pudo haber hecho más para incentivar la economía y motivando a los pequeños empresarios”